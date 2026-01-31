Amit Shah Bengal Rally: शाह की हुंकार- ‘ममता दीदी आपका वक्त खत्म’, बंगाल को बांटने का लगाया आरोप, घुसपैठ पर बड़ा अल्टीमेटम

गृह मंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे को केवल बंगाल ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने कहा कि असम और यूपी जैसे राज्यों में बीजेपी सरकार आते ही घुसपैठ रुक गई, लेकिन बंगाल में तुष्टीकरण के कारण यह जारी है। शाह ने संसद की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, "टीएमसी के लोग 'वंदे मातरम' का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका घुसपैठिया वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन बंगाल की जनता 2026 के चुनाव में इसका करारा जवाब देगी।"