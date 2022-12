Poll Of Polls: एजिक्ट पोल के मुताबिक दिल्ली MCD में 15 साल बाद झाडू

दिल्ली MCD चुनाव 2022 की मतगणना बुधवार 7 दिंसबर को होगी, लेकिन उससे पहले आज अलग-अलग ग्रुप एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स के जरिए साफ हो सकेगा कि अगले 5 साल के लिए दिल्ली नगर निगम पर किस पार्टी की सरकार बनेगी।

Poll Of Polls: Which party's government will remain on Municipal Corporation of Delhi for next 5 years?