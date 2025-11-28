गरीब रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते में आए 331 करोड़, हुआ चौंकाने वाले ‘ब्लैक मनी रैकेट’ का पर्दाफाश

रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते में 331 करोड़ रुपये आए, जिसके बाद जांच एजेंसियाँ एक्टिव हो गई। ईडी ने जांच की तो पता चला कि रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते में कुछ महीने के दौरान 331 करोड़ 36 लाख रुपये जमा हुए। यह देखकर ईडी को भी हैरानी हुई क्योंकि उस शख्स की आय इतनी नहीं थी कि उसके बैंक खाते में इतने रुपये आ जाए। वह रैपिडो ड्राइवर काफी गरीब निकला। ईडी ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इसके पीछे 'ब्लैक मनी रैकेट' है, जो एक बेटिंग ऐप चला रहा था।