School Holiday: 28 और 29 नवंबर को स्कूल-कॉलेज में रहेगी छुट्टी, इन राज्यों में बच्चों की मौज

School Holiday
सर्दी ने दस्तक दे दी है और ठंड बढ़ने लगी है। कुछ राज्यों में सुबह कोहरा बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। बढ़ती सर्दी और बारिश के कारण बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने में परेशानी होती है। कोहरे और बारिश से ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसे में 27 और 28 नवंबर को कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 28 और 29 नवंबर को देश के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी रहेगी। आइए जानते हैं किन राज्यों में अगले 2 दिन स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
28 नवंबर को दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब और झारखंड में ठंड की वजह से ज़्यादातर स्कूलों में छुट्टी (School Holidays) रहेगी। 28 नवंबर को इन राज्यों में कॉलेज में भी छुट्टी रहेगी। वहीं तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में 28 नवंबर को बारिश की वजह से स्कूल-कॉलेज में छुट्टी रहेगी। 29 नवंबर को शनिवार होने की वजह से देशभर में कई स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब और झारखंड में ठंड की वजह से तो तमिलनाडु और केरल के बारिश प्रभावित जिलों में 28 नवंबर को सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। 29 नवंबर को शनिवार होने की वजह से देशभर में सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। वहीं 28 और 29 नवंबर को इन राज्यों में कई निजी कार्यालयों में भी छुट्टी या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है।
स्कूल-कॉलेज में छुट्टी होने से बच्चों की मौज हो गई है। वहीं सरकारी कार्यालयों और कई निजी कार्यालयों में छुट्टी होने से बड़ों की भी मौज हो गई है।
