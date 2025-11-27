School Holiday: 28 और 29 नवंबर को स्कूल-कॉलेज में रहेगी छुट्टी, इन राज्यों में बच्चों की मौज

सर्दी ने दस्तक दे दी है और ठंड बढ़ने लगी है। कुछ राज्यों में सुबह कोहरा बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। बढ़ती सर्दी और बारिश के कारण बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने में परेशानी होती है। कोहरे और बारिश से ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसे में 27 और 28 नवंबर को कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 28 और 29 नवंबर को देश के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी रहेगी। आइए जानते हैं किन राज्यों में अगले 2 दिन स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।