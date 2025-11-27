6.6 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती और लोग डरकर भागे घरों से बाहर, इंडोनेशिया में सुनामी की चेतावनी

Earthquake in Indonesia
दुनियाभर में भूकंप के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हर दिन कहीं न कहीं भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और वो भी दिन में कई बार। आज गुरुवार, 27 नवंबर को इंडोनेशिया (Indonesia) में भूकंप का मामला सामने आया, जिससे धरती कांप उठी। यह भूकंप सिनाबंग (Sinabang) शहर से 45 किलोमीटर वेस्टर्न नॉर्थवेस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 रही। भारतीय समयानुसार यह भूकंप आज सुबह 10 बजकर 26 मिनट पर आया। इसकी गहराई 25.4 किलोमीटर रही। इंडोनेशिया की जियोफिज़िक्स एजेंसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।
इंडोनेशिया में आज आए भूकंप का झटका प्रभावित क्षेत्र के साथ ही आसपास के इलाकों में भी महसूस हुआ। भूकंप इतना तेज़ था कि कई घर-इमारतें हिल गईं। इस वजह से हाहाकार मच गया। लोग डरकर अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर भागे। जो लोग उस समय ऑफिस में काम कर रहे थे या किसी दुकान या कहीं और थे, वो भी भागकर बाहर आ गए।
भूकंप की वजह से प्रभावित क्षेत्र के आसपास के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों को सावधान रहने और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा (North Sumatra) प्रांत के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई और इसी वजह से लैंडस्लाइड्स के मामले भी देखने को मिले। इस वजह से अब तक 29 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 67 लोग घायल हो चुके हैं और 9 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है।
