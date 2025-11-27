6.6 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती और लोग डरकर भागे घरों से बाहर, इंडोनेशिया में सुनामी की चेतावनी

दुनियाभर में भूकंप के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हर दिन कहीं न कहीं भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और वो भी दिन में कई बार। आज गुरुवार, 27 नवंबर को इंडोनेशिया (Indonesia) में भूकंप का मामला सामने आया, जिससे धरती कांप उठी। यह भूकंप सिनाबंग (Sinabang) शहर से 45 किलोमीटर वेस्टर्न नॉर्थवेस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 रही। भारतीय समयानुसार यह भूकंप आज सुबह 10 बजकर 26 मिनट पर आया। इसकी गहराई 25.4 किलोमीटर रही। इंडोनेशिया की जियोफिज़िक्स एजेंसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।