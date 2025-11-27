बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने ली 29 लोगों की जान, इंडोनेशिया में मचा हाहाकार

दुनियाभर के कई देश इस समय मौसम की मार झेल रहे हैं और इस वजह से वहाँ काफी खराब हालात हैं। एशिया के कई देशों में मूसलाधार बारिश लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। इस वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के मामले भी देखने को मिल रहे हैं जिससे लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। इन देशों में इंडोनेशिया (Indonesia) भी शामिल है। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा (North Sumatra) प्रांत के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई और इसी वजह से लैंडस्लाइड्स के मामले भी देखने को मिले। इससे हाहाकार मच गया।