बलोच महिलाओं को जबरन उठाकर ले जा रही ‘मुनीर’ की सेना, फिर उजागर हुई पाक की घिनौनी करतूत, मचा बवाल

उन्होंने घोषणा की कि BYC बलूच महिलाओं के जबरन गायब होने के विरोध में पांच दिवसीय अभियान शुरू कर रहा है। इसमें पीड़ित, कार्यकर्ता, छात्र, लेखक और गायब हुए लोगों के परिवार अपनी कहानियां, गवाहियां और अभियान से संबंधित कंटेंट देंगे, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व स्तर पर साझा किया जाएगा।