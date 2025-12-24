plane crash in turkey: साल के अंत में फिर हुआ प्लेन क्रैश, लीबिया के सैन्य प्रमुख सहित 7 की दर्दनाक मौत, PM ने दी जानकारी

plane crash in turkey: तुर्किये में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख मुहम्मद अली अहमद अल हद्दात समेत 7 लोगों की मौत हुई है। लीबियाई पीएम दबीबे ने सैन्य प्रमुख के हादसे में मारे जाने की पुष्टि की है। यह हादसा उस समय हुआ जब मंगलवार शाम लीबियाई प्रतिनिधि मंडल तुर्किये की राजधानी अंकारा से वापस अपने देश लौट रहा था। लीबियाई प्रधानमंत्री दबीबा ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए गहरी संवेदना भी व्यक्त की है।