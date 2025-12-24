24 दिसंबर 2025,

plane crash in turkey: साल के अंत में फिर हुआ प्लेन क्रैश, लीबिया के सैन्य प्रमुख सहित 7 की दर्दनाक मौत, PM ने दी जानकारी

plane crash in turkey: लीबिया के सैन्य प्रमुख मुहम्मद अली अहमद अल हद्दात की विमान हादसे में मौत हो गई। लीबियाई पीएम ने उनकी मौत की पुष्टि की है। अली अहमद अंकारा से लौट रहे थे।

भारत

Pushpankar Piyush

Dec 24, 2025

Libyan military chief dies

लीबिया के सैन्य प्रमुख की मौत (फोटो- @ibrahimtmajed)

plane crash in turkey: तुर्किये में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख मुहम्मद अली अहमद अल हद्दात समेत 7 लोगों की मौत हुई है। लीबियाई पीएम दबीबे ने सैन्य प्रमुख के हादसे में मारे जाने की पुष्टि की है। यह हादसा उस समय हुआ जब मंगलवार शाम लीबियाई प्रतिनिधि मंडल तुर्किये की राजधानी अंकारा से वापस अपने देश लौट रहा था। लीबियाई प्रधानमंत्री दबीबा ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए गहरी संवेदना भी व्यक्त की है।

Published on:

24 Dec 2025 06:34 am

Hindi News / World / plane crash in turkey: साल के अंत में फिर हुआ प्लेन क्रैश, लीबिया के सैन्य प्रमुख सहित 7 की दर्दनाक मौत, PM ने दी जानकारी

