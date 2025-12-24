सऊदी अरब में 30 साल बाद पहली बार बर्फबारी, जानिए रेगिस्तान में क्यों गिर रही बर्फ?

उत्तरी सऊदी अरब में तबूक प्रांत की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गईं। जाबल अल-लॉज पर्वत पर स्थित ट्रोजेना इलाके में बर्फ जम गई। हल्की बारिश भी दर्ज की गई। इसके अलावा हाइल शहर के आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी देखी गई, जो यहां बेहद दुर्लभ मानी जाती है। कई जगहों पर तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया।

अचानक मौसम क्यों बदला ?