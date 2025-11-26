Patrika LogoSwitch to English

World’s Largest Cities: टॉप 10 में भारत के दो शहर शामिल, 5,49,00,000 हैं आबादी

Largest Cities In World: क्या आपको पता है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर कौनसे हैं? इस लिस्ट में भारत के भी दो शहर शामिल हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 26, 2025

Two Indian cities in list of Top 10 Largest Cities

Two Indian cities in list of Top 10 Largest Cities (Photo - Patrika Graphics)

अक्सर ही मन में सवाल आता है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है? हाल ही में यूनाइटेड नेशन्स - यूएन (United Nations - UN) ने इस पर नई रिपोर्ट जारी की है। दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े शहरों (World's Largest Cities) की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर एक नया शहर पहुंच गया है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि टॉप 10 लिस्ट में 9 शहर तो एशिया (Asia) के ही हैं। भारत की बात करें, तो 2 भारतीय शहरों (indian Cities) ने भी इस टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है।

दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े शहर



स्थानशहर देशआबादी (लगभग)
1.जकार्ताइंडोनेशिया4,19,00,000
2.ढाकाबांग्लादेश3,66,00,000
3.टोक्योजापान3,34,00,000
4.दिल्लीभारत3,02,00,000
5.शंघाईचीन2,96,00,000
6.गुआंगझोउचीन2,76,00,000
7.काहिरामिस्र2,56,00,000
8.मनीलाफिलीपींस2,47,00,000
9.कोलकाताभारत2,25,00,000
10.सियोलसाउथ कोरिया2,25,00,000


दिल्ली और कोलकाता ने बताई टॉप 10 लिस्ट में जगह

भारत के दिल्ली और कोलकाता ने टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में दिल्ली (Delhi) चौथे और कोलकाता (Kolkata) नौवें स्थान पर है। दोनों शहरों में मिलाकर कुल आबादी 5,49,00,000 हैं।

एशिया बन रहा मेगासिटी हब

एक समय यूरोप को मेगासिटी हब माना जाता था, लेकिन अब एशिया ने उसकी जगह ले ली है। एशिया में न सिर्फ दुनिया के टॉप 10 में से 9 सबसे बड़े शहर हैं, बल्कि दुनिया की 33 मेगासिटी में से भी 19 एशिया में हैं।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

26 Nov 2025 03:00 pm

Published on:

26 Nov 2025 02:56 pm

Hindi News / World / World’s Largest Cities: टॉप 10 में भारत के दो शहर शामिल, 5,49,00,000 हैं आबादी

