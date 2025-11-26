World’s Largest Cities: टॉप 10 में भारत के दो शहर शामिल, 5,49,00,000 हैं आबादी

अक्सर ही मन में सवाल आता है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है? हाल ही में यूनाइटेड नेशन्स - यूएन (United Nations - UN) ने इस पर नई रिपोर्ट जारी की है। दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े शहरों (World's Largest Cities) की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर एक नया शहर पहुंच गया है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि टॉप 10 लिस्ट में 9 शहर तो एशिया (Asia) के ही हैं। भारत की बात करें, तो 2 भारतीय शहरों (indian Cities) ने भी इस टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है।