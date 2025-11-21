प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान: घर छोड़कर पूरी संपत्ति पार्टी को दान, जानें कितनी है कमाई

नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन पर किशोर ने कहा, 'भ्रष्टाचार के आरोपियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को फिर मंत्री बनाना बिहार के लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।' गांधी आश्रम से शुरू हुई जन सुराज की यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर है। प्रशांत किशोर ने साफ़ कर दिया है, 'अब यह सिर्फ आंदोलन नहीं, बिहार के गरीबों की लड़ाई है। 15 जनवरी से गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने का ऐलान हो चुका है। बिहार की सियासत में नया अध्याय शुरू होने वाला है।