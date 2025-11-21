Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान: घर छोड़कर पूरी संपत्ति पार्टी को दान, जानें कितनी है कमाई

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, भारत के 75 साल के इतिहास में कभी किसी सरकार ने करोड़ों गरीब परिवारों के वोट 10-10 हजार रुपये में नहीं खरीदे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 21, 2025

Prashant Kishor

प्रशांत किशोर (ANI Photo)

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिवसीय मौन व्रत तोड़ा और बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया। पीके ने ऐलान किया कि अगले पांच साल में अपनी आय का 90% और दिल्ली की एक पारिवारिक संपत्ति को छोड़कर अपनी सारी चल-अचल संपत्ति जन सुराज को दान कर देंगे।

'धन की कमी बिहार के सपनों को नहीं तोड़ सकती'

प्रशांत किशोर ने कहा, 'मैं 90% दे रहा हूँ, आपसे 10% भी नहीं मांग रहा। लेकिन जन सुराज से जुड़े हर व्यक्ति से अपील है कि कम से कम 1000 रुपए का दान करें। अगर बिहार के एक करोड़ लोग 1000 रुपए भी दें तो पांच साल तक इस आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता।' उन्होंने साफ कहा, 'अब मैं सिर्फ उनसे मिलूंगा और बात करूंगा जो ठोस समर्थन करेंगे। सलाह देने वालों का समय खत्म, संघर्ष का समय शुरू हो गया है।

15 जनवरी से 'बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान'

किशोर ने 15 जनवरी से 15-18 महीने तक चलने वाले राज्यव्यापी बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान का ऐलान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की उन लाखों महिलाओं तक शेष 2 लाख रुपये पहुंचाना है, जिन्हें सिर्फ पहले 10,000 रुपये ही मिले। साथ ही जिन गरीबों के वोट कथित तौर पर 10-10 हजार रुपये में खरीदे गए, उनके साथ खड़ा होना और उनकी मदद करना भी लक्ष्य है।

चुनाव में वोट खरीदने का खुला आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, 'भारत के 75 साल के इतिहास में कभी किसी सरकार ने करोड़ों गरीब परिवारों के वोट 10-10 हजार रुपये में नहीं खरीदे हैं। अगर मैं गलत हूं तो सरकार मेरे खिलाफ मुकदमा करे और मुझे जेल भेज दे।' उन्होंने इसे गरीबों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार के सपनों की हत्या बताया।

मंत्रिमंडल पर भी तीखा हमला

नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन पर किशोर ने कहा, 'भ्रष्टाचार के आरोपियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को फिर मंत्री बनाना बिहार के लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।' गांधी आश्रम से शुरू हुई जन सुराज की यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर है। प्रशांत किशोर ने साफ़ कर दिया है, 'अब यह सिर्फ आंदोलन नहीं, बिहार के गरीबों की लड़ाई है। 15 जनवरी से गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने का ऐलान हो चुका है। बिहार की सियासत में नया अध्याय शुरू होने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 11:01 pm

Published on:

21 Nov 2025 10:55 pm

Hindi News / National News / प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान: घर छोड़कर पूरी संपत्ति पार्टी को दान, जानें कितनी है कमाई

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

bihar cabinet- samrat chaudhary
पटना

‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

Upendra Kushwaha
पटना

मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में BJP ने मारी बाजी, गृह समेत ये विभाग आए खाते में, जानें किसे क्या मिला

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

पटना

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान

Bihar politics; पप्पू यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.