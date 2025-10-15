Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, आखिरी वक्त में क्यों बदला मन? सामने आई बड़ी वजह

प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। वह संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनकी पार्टी जन सुराज ने राघोपुर सीट से चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। किशोर ने NDA की हार की भविष्यवाणी की और कहा कि नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 15, 2025

Keywords - Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar

प्रशांत किशोर। (Photo-IANS)

बिहार चुनाव से ठीक पहले जान सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस बार बिहार में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे।

सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल वह संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

पीके का चुनाव नहीं लड़ने का संकेत मंगलवार देर रात मिला। जब जन सुराज राघोपुर सीट से चंचल सिंह को उम्मीदवार बना दिया।

कई बार पीके खुले मंच से कर चुके हैं चुनाव लड़ने की घोषणा

बता दें कि प्रशांत किशोर पहले अपनी कई सभा में यह कह चुके हैं कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो अपने गृह क्षेत्र करगहर या राजद के गढ़ राघोपुर से, मगर चुनाव से ठीक पहले पीके यूटर्न मार दिया। प्रशांत किशोर के इस फैसले से उनके समर्थकों निराशा हो सकती है।

पहली सूची में, जन सुराज ने करगहर सीट से रितेश पांडेय को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद, अब राघोपुर से चंचल सिंह को मैदान में उतारा गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि घोषणा के बावजूद प्रशांत किशोर किसी भी सीट से मैदान में क्यों नहीं उतरे? तो इसका जवाब भी मिल गया है।

चैलेंज के बावजूद क्यों मैदान में नहीं उतरे पीके?

राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की बात कही थी, जो राजद का गढ़ माना जाता है। जिसका प्रतिनिधित्व लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव करते हैं। अगर किशोर यहां से चुनाव लड़ते, तो उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता।

यहां से उम्मीदवार बनने के बाद किशोर को इस क्षेत्र में पूरा फोकस करना पड़ता। एक तरह से वह एक ही सीट तक सीमित रह जाते, जिससे बिहार भर में पार्टी के प्रचार अभियान पर भी असर पड़ता क्योंकि वे इसका सबसे प्रमुख चेहरा हैं। उनके चुनाव में नहीं उतरने का मुख्य कारण अब तक यही माना जा रहा है।

क्या बोले प्रशांत किशोर?

प्रशांत किशोर ने बुधवार सुबह मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनसुराज में यह फैसला किया है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़कर पार्टी के कार्यों पर फोकस करना चाहिए। अगर हमारी 150 से कम सीटें भी आती हैं तो उसे हार माना जायेगा।

वहीं, किशोर ने खुलकर यह भी कहा कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को इस बार बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू को 25 सीटें जीतने में भी मुश्किल होगी।

एनडीए और महागठबंधन को पीके ने घेरा

उन्होंने कहा कि एनडीए निश्चित रूप से खत्म होने वाला है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में भी स्थिति बेहतर नहीं है।

इसके अलावा, महागठबंधन को घेरते हुए पीके ने कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच कभी न खत्म होने वाला झगड़ा है। और कोई नहीं जानता कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अब भी उनके साथ है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

नीतीश कुमार

politics

Published on:

15 Oct 2025 12:10 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav: चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, आखिरी वक्त में क्यों बदला मन? सामने आई बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट की सौगात, दिल्ली-NCR में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे फोड़ने की मिली मंजूरी

राष्ट्रीय

बिहार में ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 20 से अधिक CISF जवान घायल

राष्ट्रीय

CJI के बाद एक और जज पर जूते से हमला, फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में बौखला गया शख्स, फिर…

राष्ट्रीय

गोवा के कृषि मंत्री व पूर्व सीएम रवि नाइक का हार्ट अटैक से निधन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय

आज होगा IPS पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम, 8 दिन बाद पत्नी ने दी मंजूरी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.