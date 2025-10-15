Bihar Chunav: चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, आखिरी वक्त में क्यों बदला मन? सामने आई बड़ी वजह

यहां से उम्मीदवार बनने के बाद किशोर को इस क्षेत्र में पूरा फोकस करना पड़ता। एक तरह से वह एक ही सीट तक सीमित रह जाते, जिससे बिहार भर में पार्टी के प्रचार अभियान पर भी असर पड़ता क्योंकि वे इसका सबसे प्रमुख चेहरा हैं। उनके चुनाव में नहीं उतरने का मुख्य कारण अब तक यही माना जा रहा है।