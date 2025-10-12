वैशाली में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को दी चुनौती, कहा- हिम्मत है तो राघोपुर से लड़ें चुनाव

Bihar Elections: वैशाली के राघोपुर में प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने राजद नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को चुनौती दी है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में चुनौती देते हुए चुनाव राघोपुर सीट से लड़ने की चुनौती दी। पीके ने कहा कि यदि तेजस्वी यादव किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यह उनके लिए हार स्वीकार करने जैसा होगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर तेजस्वी बिहार में 'सुरक्षित सीट' की तलाश में जाते हैं, तो उनकी स्थिति राहुल गांधी जैसी हो सकती है। पीके ने कहा कि राघोपुर में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग 24 घंटे इंतजार करें, इसका असर पेरासिटामोल जैसा होगा।