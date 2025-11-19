‘कोई सवाल नहीं उठता कि बगैर बिहार जीते मैं…, मैं कितना जिद्दी हूं’: प्रशांत किशोर ने क्यों दिया पाक के पूर्व PM इमरान का हवाला

चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि आने वाले वालों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जन सुराज के कामकाज के तरीके में कोई बुनियादी बदलाव नहीं होगा। उन्होंने शराबबंदी पर अपने रुख का हवाला देते हुए कहा कि वे बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का समर्थन करते रहेंगे। किशोर की इस घोषणा से कि अगर जन सुराज चुनाव जीतता है तो वे शराबबंदी खत्म कर देंगे, माना जा रहा है कि इससे पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है और महिला मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इससे अलग हो गया है।