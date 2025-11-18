Bihar Politics: ‘छोड़ दूंगा राजनीति अगर नीतीश…’, बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा ऐलान

‎उन्होंने कहा कि गलती हम लोगों से हुई होगी, लेकिन गुनाह नहीं किया है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। आज झटका लगा है लेकिन उन गलतियों को सुधार कर हमलोग फिर से खड़े होंगे। जन सुराज की बिहार सुधारने की जो जिद है, वह पूरे किए बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ‎