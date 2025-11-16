Bihar Election Result: खुद तो डूबे PK पर 35 सीटों पर किया ‘खेला’, 236 सीटों पर जमानत जब्त का भी बनाया रेकॉर्ड

इन 35 सीटों में से 19 पर NDA के प्रत्याशी जीते, जबकि 14 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया। पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही जनसुराज पार्टी 115 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। मढ़ौरा सीट पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही। 73 सीटों पर वो चौथे नंबर की पार्टी रही। 24 सीटों पर पांचवे नंबर की पार्टी बनी। 12 सीटों पर वो छठे से नौवें स्थान पर रही। पार्टी की तरफ कुल वोट शेयर 3.4% ही रहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिन 35 सीटों पर प्रशांत किशोर ने सियासी समीकरण बिगाड़े, उनमें से जदयू ने 10 पर, बीजेपी ने 5 पर, राजद ने 9 पर, लोजपा (रामविलास) ने तीन पर, कांग्रेस 2, माकपा, भाकपा माले और IIP को 1-1-1 सीट पर जीत मिली।