Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Result: खुद तो डूबे PK पर 35 सीटों पर किया ‘खेला’, 236 सीटों पर जमानत जब्त का भी बनाया रेकॉर्ड

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को एक सीट पर भी जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने 35 सीटों पर खेल जरूर बिगाड़ दिया। जानिए किसे पहुंचा फायदा...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 16, 2025

Prashant Kishor

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Photo-IANS)

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली। नीतीश-मोदी की जोड़ी ने 243 में से 202 सीटों पर कब्जा जमाया। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को पहली पारी में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जन सुराज पार्टी ने 236 सीटों पर जमानत गंवा दी, लेकिन 35 पर महागठबंधन और एनडीए का खेल बिगाड़ दिया। जनसुराज को मिले वोट हार और जीत के अंतर से अधिक थे।

35 सीटों पर बिगाड़ा खेल

इन 35 सीटों में से 19 पर NDA के प्रत्याशी जीते, जबकि 14 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया। पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही जनसुराज पार्टी 115 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। मढ़ौरा सीट पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही। 73 सीटों पर वो चौथे नंबर की पार्टी रही। 24 सीटों पर पांचवे नंबर की पार्टी बनी। 12 सीटों पर वो छठे से नौवें स्थान पर रही। पार्टी की तरफ कुल वोट शेयर 3.4% ही रहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिन 35 सीटों पर प्रशांत किशोर ने सियासी समीकरण बिगाड़े, उनमें से जदयू ने 10 पर, बीजेपी ने 5 पर, राजद ने 9 पर, लोजपा (रामविलास) ने तीन पर, कांग्रेस 2, माकपा, भाकपा माले और IIP को 1-1-1 सीट पर जीत मिली।

एक्सपर्ट जता रहे थे इस बात की आशंका

बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआत से ही लोग यह दावे करने लगे थे पीके इस बार ज्यादा से ज्यादा खेल बिगाड़ने वाले साबित होंगे। कुछ लोगों ने कहा था कि पीके ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इसलिए वह सवर्ण वोट में सेंधमारी कर भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि कुछ लोगों का तर्क था कि सत्ता विरोधी लहर का वोट जनुसराज की तरफ जाएगा, इससे महागठबंधन को नुकसान होगा।

बसपा और मीम का देखने को मिला प्रभाव

बसपा और ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रभाव भी इन पर देखने को मिला। इसमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, पार्टी को एक ही सीट मिल सकी, वहीं एक अन्य सीट पर वो दूसरे नंबर की पार्टी रही। आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 ऐसी सीट हैं, जहां बसपा को जीत के अंतर से अधिक वोट मिले हैं। इनमें एनडीए ने एक और महागठबंधन ने दो सीटें जीती हैं। मतलब साफ है कि बसपा 90% सीटों पर एनडीए की जीत का आधार लिख गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

16 Nov 2025 07:48 am

Hindi News / National News / Bihar Election Result: खुद तो डूबे PK पर 35 सीटों पर किया ‘खेला’, 236 सीटों पर जमानत जब्त का भी बनाया रेकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election Results: बिहारी ‘सिंघम’ का चुनाव में हुआ बुरा हाल, Ex IPS को दोनों सीटों पर मिली शिकस्त

राष्ट्रीय

BJP से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री RK Singh ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एंटी पार्टी नहीं…

RK Singh ने बीजेपी से दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

‘वो फिल्मों में काम करें, मैं जनता की सेवा करूंगी’, खेसारी को हराने के बाद पहली बार बोलीं छोटी कुमारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ छोटी कुमारी
पटना

हत्या समेत कई मामलों में आरोपी रमीज नेमत कौन? जिसका रोहिणी आचार्या ने अपने पोस्ट में लिया नाम

तेजस्वी यादव के साथ रमीज नेमत
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.