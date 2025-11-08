Patrika LogoSwitch to English

‘अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो…’, गृह मंत्री के बयान पर PK ने क्या कहा?

प्रशांत किशोर ने अमित शाह के बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब वह बिहार में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वे उनको वोट क्यों देंगे?

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 08, 2025

जन सुराज के प्रशांत किशोर। (Photo-IANS)

Bihar Elections 2025 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रवासी मजदूर बिहार में एनडीए को वोट देते थे, आज नहीं दे रहे हैं। वे बिहार में कारखाने और रोजगार चाहते हैं।

प्रशांत किशोर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं-बिहार में कारखानों के लिए जमीन नहीं है, तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि अगर कारखानों के लिए जमीन नहीं है, तो पंजाब और बंगाल को गुजरात से जोड़ने वाली बड़ी सड़कें बनाने के लिए उन्हें बिहार में जमीन कहां से मिली?

सड़कों के लिए कहां से मिल जा रही जमीन- प्रशांत

पीके ने गृह मंत्री को घेरते हुए कहा कि अगर आपको सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हैं, तो बिहार में जमीन है, लेकिन अगर आप बिहार के युवाओं के लिए कारखाने बनाना चाहते हैं, तो यहां जमीन नहीं है।

किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे ज्यादा मतदान होगा- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आप युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वे आपको वोट क्यों देंगे। वहीं, पीके ने जोर देकर कहा कि किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान होगा। सर्वेक्षणों की संख्या दर्शाती है कि बिहार में बदलाव निश्चित रूप से आ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री राजद का डर पैदा करके वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। अगर आप कह रहे हैं कि जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको (एनडीए को) क्यों आना चाहिए? जन सुराज एक नया विकल्प है।

अपराध को लेकर भी प्रशांत किशोर ने घेरा

इस बीच, औरंगाबाद में गुरवार को एक रैली में प्रशांत किशोर ने लोगों से शासन, भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास के मामले में सरकार के रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का आग्रह किया।

किशोर ने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार को क्यों हटाना होगा। थाने में पुलिसवाले पैसे ले रहे हैं या नहीं? बिजली का बिल ज्यादा है या नहीं? मोदी ने पिछले 15 सालों में फैक्टरियां कहां लगाईं - बिहार में या गुजरात में? आपको वोट बिहार से चाहिए, लेकिन फैक्टरियां गुजरात में लगाएंगे।

बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला चरण गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 65।08% मतदाताओं ने मतदान किया।

