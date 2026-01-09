प्रवासी भारतीय दिवस आजः प्रवासी भारतीय बने देश की अर्थव्यवस्था, साख और प्रगति के अघोषित राजदूत

फोरसाइट मल्टीमीडिया ग्रुप व प्रकाशक, द साउथ एशियन टाइम्स की चेयरमैन कमलेश सी. मेहता ने कहा, भारतीय-अमरीकी प्रवासी आज हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में अग्रणी हैं, जिनकी संपत्ति और विद्वता ने आधुनिक भारत के विकास को गहराई से प्रभावित किया है। अमरीका ने लाखों प्रतिभाओं को अवसर दिए और उनकी सफलता अंततः पूरे विश्व के कल्याण का माध्यम बनी है। आप एक भारतीय को भारत से दूर कर सकते हैं, पर उसके भीतर से भारत को नहीं। हम भारत और अमरीका दोनों से समान प्रेम करते हैं, दूसरों का ख्याल रखना हमारे डीएनए में है। बता दें कि कमलेश सी. मेहता, मूलतः ब्यावर (राजस्थान) की है, जो पिछले 40 वर्षों से न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित जौहरी हैं और भारतीय समुदाय की सशक्त आवाज हैं।)