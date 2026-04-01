प्री-मानसून का बदला मिज़ाज: 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के देश में दस्तक देने के बाद से मौसम का मिज़ाज बदल गया है और कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। एक्सपर्ट्स ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2026 में देशभर में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। यह पूर्वानुमान 2025 को देखते हुए लगाया गया, क्योंकि मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न काफी अच्छा रहा और इस दौरान पूरे देश में शानदार बारिश देखने को मिली। प्री-मानसून के आने से देश में मौसम बदल गया है। अब देश में प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।