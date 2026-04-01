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प्री-मानसून का बदला मिज़ाज: 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश में प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।

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भारत

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Tanay Mishra

Apr 01, 2026

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के देश में दस्तक देने के बाद से मौसम का मिज़ाज बदल गया है और कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। एक्सपर्ट्स ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2026 में देशभर में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। यह पूर्वानुमान 2025 को देखते हुए लगाया गया, क्योंकि मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न काफी अच्छा रहा और इस दौरान पूरे देश में शानदार बारिश देखने को मिली। प्री-मानसून के आने से देश में मौसम बदल गया है। अब देश में प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

उत्तरपश्चिम भारत में प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगह जोरदार बारिश होगी, तो कई जगह हल्की बारिश होगी। इस दौरान 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

पूर्वी और मध्य भारत में भी प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली गरजने और कुछ जगह ओलावृष्टि का भी अलर्ट है।

◙ पश्चिम भारत

पश्चिम भारत में भी प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को मध्य और तटीय महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण और गोवा में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

उत्तरीपूर्व भारत में भी प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में जोरदार बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

◙ दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में भी प्री-मानसून का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, माहे, पुडुचेरी, यनम, रायलसीमा और कराईकल में 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

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Updated on:

01 Apr 2026 09:13 pm

Published on:

01 Apr 2026 01:20 pm

Hindi News / National News / प्री-मानसून का बदला मिज़ाज: 2, 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

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