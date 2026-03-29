प्री मानसून में फिर बदलेगा मौसम! दिल्ली-NCR समेत UP में येलो अलर्ट जारी

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है। 30-60 किमी/घंटा की रफ्तार से भी हवा चलने की बात कही गई है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

