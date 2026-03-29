ई-स्कूटर और ई-रिक्शा खरीद में सब्सिडी की नई लिमिट तय, सरकार ने किया पीएम ई-ड्राइव योजना में संशोधन

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के कई फायदे हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और इनसे वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे शहरों की हवा साफ रहती है और लोगों का स्वास्थ्य सुधरता है। बिजली से चलने की वजह से इनका रखरखाव और चार्जिंग पर लगने वाला खर्च पेट्रोल-डीज़ल की तुलना में 70-80% कम है। इससे देश का तेल आयात बिल घटता है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है और विदेशी मुद्रा बचती है। साथ ही बैट्री चार्जिंग स्टेशन और विनिर्माण से कई नौकरियाँ पैदा होती हैं, जो 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देती हैं। सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी की खरीद पर सब्सिडी भी देती है जिससे इन वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि इनकी शुरुआती कीमत पेट्रोल-डीज़ल से चलने वाले वाहनों से ज़्यादा होती है। सरकारी सब्सिडी से लोगों को ईवी खरीदने में मदद मिलती है।