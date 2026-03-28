एआई की ‘सुनामी’ पर सवारी कर रहा ‘टेक इंडिया’, वैश्विक छंटनी की आंधी में भी भारत से हायरिंग बढ़ी

एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) का प्रभाव दुनियाभर में तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही कई सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। दुनिया भर में एआई की वजह से तकनीकी क्षेत्र में मची उथल-पुथल के बीच भारत एक 'सुरक्षित द्वीप' की तरह उभरा है। 2026 की पहली तिमाही में जहाँ वैश्विक स्तर पर 60,000 टेक वर्कर अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, वहीं दिग्गज टेक कंपनियाँ भारत (India) में अपनी टीम बढ़ा रही हैं।