पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत में मस्क नहीं थे शामिल, सरकार ने किया दावे का खंडन

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिन पहले एक बार फिर फोन पर बात की। दोनों के बीच ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War), इसकी वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में चल रहे गंभीर हालात और होर्मुज स्ट्रेट (Strait Of Hormuz) जैसे विषयों पर बातचीत हुई। इस फोन कॉल के बाद अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि बिज़नेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) भी पीएम मोदी और ट्रंप की इस फोन कॉल का हिस्सा रहे। अमेरिकी मीडिया के दावे पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।