प्री-मानसून में मौसम दिखाएगा खेल: अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने देश में दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। मानसून का 2025 सीज़न बेहतरीन रहा और इस दौरान बेहद ही अच्छी बारिश हुई। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के 2025 सीज़न के बाद भी देश में अभी भी बारिश हो रही है। 2026 भी बारिश के लिए अच्छा साल रहने वाला है, जिसका पूर्वानुमान एक्सपर्ट्स पहले ही बता चुके हैं। प्री-मानसून के असर से देश में मौसम खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।