पूर्व CJI रंजन गोगोई राज्यसभा से हुए रिटायर, 6 साल में पूछा 0 सवाल, जानिए कैसा रहा पूरा कार्यकाल!

Former CJI: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Former CJI) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) का राज्यसभा (Rajya Sabha) कार्यकाल समाप्त हो गया है। वे पूरे छह साल (Six Years) तक संसद (Parliament) के उच्च सदन के मनोनीत सदस्य (Nominated Member) रहे। उनके इस कार्यकाल का रिकॉर्ड काफी चर्चा (Trending News) का विषय बना हुआ है। अहम बात यह है कि उन्होंने सदन में एक भी सवाल (Zero Questions) नहीं पूछा। पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार अहम बहस (One Debate) में हिस्सा लिया। संसद में उनकी कुल उपस्थिति (Attendance) महज 53 प्रतिशत (Percent) ही दर्ज की गई। मार्च 2020 में उन्हें केंद्र सरकार (Central Government) ने उच्च सदन के लिए नामित किया था। उनकी यह नियुक्ति कई वजहों से विवादों (Controversy) में भी घिरी रही थी। उन्होंने अपने 6 साल में केवल दिल्ली सेवा बिल (Delhi Services Bill) के मुद्दे पर अपना भाषण (Speech) दिया था। विदाई के वक्त राज्यसभा सभापति (Rajya Sabha Chairman) ने उनके अपार कानूनी ज्ञान (Legal Knowledge) की जमकर तारीफ की।