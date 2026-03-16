50 हजार की वसूली से इनकार पड़ा भारी, बच्चों के सामने मैकेनिक की पीट-पीटकर हत्या

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुबह इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई थी। बाद में रात में आरोपी फिर से मौके पर पहुंचे और दोबारा पैसे की मांग की। जब पाशा ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने बैट और बांस के डंडों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए।