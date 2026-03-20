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गैस के बाद अब पेट्रोल भी हुआ महंगा, प्रीमियम के लिए आज से नया रेट लागू

Premium Petrol Price Hike: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उछाल के कारण भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Mar 20, 2026

Premium Petrol Price Hike

प्रीमियम पेट्रोल हुआ महंगा

Premium Petrol Price Hike: US-ईरान युद्ध के बीच भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो गया है, जबकि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 20 मार्च 2026 को HPCL के पावर पेट्रोल और IOCL के XP95 जैसे प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल की कीमतों में 2 से 2.30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। यह बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू है। कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, जो US-ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में अस्थिरता से प्रभावित हो रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें हाल के हफ्तों में काफी बढ़ी हैं, जिसका सीधा असर प्रीमियम ईंधन पर पड़ा है।

प्रीमियम पेट्रोल हुआ महंगा

प्रीमियम पेट्रोल बेहतर इंजन परफॉर्मेंस और ज्यादा माइलेज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब यह महंगा पड़ रहा है। नई दिल्ली में इसकी कीमत अब लगभग 112.30 रुपये प्रति लीटर हो गई है (पहले 107-110 के आसपास), मुंबई में 120.30 रुपये और चेन्नई में 117.30 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, सामान्य पेट्रोल दिल्ली में 94.77 रुपये/लीटर, मुंबई में 103.50 रुपये और चेन्नई में 100.80 रुपये पर स्थिर है। डीजल के दाम भी अपरिवर्तित हैं-दिल्ली में 87.67 रुपये, मुंबई में 90.03 रुपये।

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Published on:

20 Mar 2026 03:30 pm

Hindi News / National News / गैस के बाद अब पेट्रोल भी हुआ महंगा, प्रीमियम के लिए आज से नया रेट लागू

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