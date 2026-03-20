गैस के बाद अब पेट्रोल भी हुआ महंगा, प्रीमियम के लिए आज से नया रेट लागू

Premium Petrol Price Hike: US-ईरान युद्ध के बीच भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो गया है, जबकि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 20 मार्च 2026 को HPCL के पावर पेट्रोल और IOCL के XP95 जैसे प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल की कीमतों में 2 से 2.30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। यह बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू है। कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, जो US-ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में अस्थिरता से प्रभावित हो रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें हाल के हफ्तों में काफी बढ़ी हैं, जिसका सीधा असर प्रीमियम ईंधन पर पड़ा है।