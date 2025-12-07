7 दिसंबर 2025,

रविवार

राष्ट्रीय

गोवा हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख, अब तक 25 मौतें

गोवा हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया है।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 07, 2025

PM Modi

पीएम मोदी। (फोटो- ANI)

गोवा में अरपोरा के नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान भी किया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने X पर लिखा कि नॉर्थ गोवा जिले में आग लगने की दुखद घटना से बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं।

मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ के अधिकारी ने 'एक्स' हैंडल से पोस्ट कर लिखा कि गोवा के अरपोरा में हुए हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।

CM सावंत से की बातचीत

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से स्थिति के बारे में बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद दे रही है।

हादसे में 25 की मौत

आग की घटना नॉर्थ गोवा के अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन में हुई। गोवा पुलिस ने बताया कि हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 टूरिस्ट होने की पुष्टि हुई है और 14 स्टाफ मेंबर थे। 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। छह लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जांच चल रही है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

07 Dec 2025 09:58 am

Hindi News / National News / गोवा हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख, अब तक 25 मौतें

