रेप, भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों में राष्ट्रपति से सांसद तक: 2025 में किन नेताओं को मिली सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को ढाका की एक विशेष अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। यह मामला 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें उनके शासनकाल में प्रदर्शनकारियों पर क्रूर दमन किया गया। अदालत ने हसीना को उकसाव, हत्या के आदेश देने और अपराधों को रोकने में विफलता के तीन मामलों में दोषी पाया। हसीना, जो अगस्त 2024 से भारत में निर्वासन में हैं, को अनुपस्थिति में सजा दी गई। उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी फांसी हुई, जबकि पूर्व पुलिस प्रमुख को पांच साल की कैद। संयुक्त राष्ट्र ने सजा को 'पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण' बताया, लेकिन फांसी पर रोक की मांग की। यह सजा हसीना के 15 वर्षीय शासन की तानाशाही को उजागर करती है, जिसमें सैकड़ों मौतें हुईं।