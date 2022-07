Presidential Election Result: NDA की द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, कौन बनेगा राष्ट्रपति? चुनाव के आज आएंगे नतीजे

Presidential Election Result: राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ है, जिसके वोटों की गिनती आज संसद भवन में होगी। देश का 15वां राष्ट्रपति NDA की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा होंगे इसके नतीजे आज शाम 4 बजे तक आ जाएंगे।

Presidential Election Result: देश को आज नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को हुआ है, जिसके वोटों की गिनती आज दिन में 11 बजे संसद भवन में शुरू हो जाएगा। NDA की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावना अधिक है। अगर वह जीतती हैं तो वह देश की पहली अदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी।

presidential election result who will be the 15th president of India Draupadi murmur or Yashwant Sinha counting of votes today