दिल्ली पहुंचते ही PM मोदी ने भगवंत मान को मिलाया फोन, जानिए क्या हुई दोनों के बीच बातचीत?

Punjab Flood Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी शाम को चीन से वापस नई दिल्ली पहुंचते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन मिलाया और बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम मान को हरसंभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया। मोदी द्वारा बाद में मान को की गई बातचीत के बारे में तत्काल विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।