दिल्ली पहुंचते ही PM मोदी ने भगवंत मान को मिलाया फोन, जानिए क्या हुई दोनों के बीच बातचीत?

Punjab Flood Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी शाम को चीन से वापस नई दिल्ली पहुंचते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन मिलाया और बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम मान को हरसंभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया। मोदी द्वारा बाद में मान को की गई बातचीत के बारे में तत्काल विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।
बता दें कि पंजाब सीएम मान ने सोमवार को होशियारपुर जिले के कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को भारत सरकार के पास फंसे 60,000 करोड़ रुपये के राज्य कोष को जारी करने के लिए पत्र लिखा है।
पंजाब में सोमवार तक कम से कम 29 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि बाढ़ ने 10 जिलों के 1,000 से ज़्यादा गांवों को प्रभावित किया है। इससे 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
मान ने दावा किया है कि उनकी आप सरकार लोगों को एक-एक पैसे के नुकसान की भरपाई करेगी। उनके वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र इस तबाही को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है और जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही पंजाब का दौरा करने की योजना बना रहे हैं, उनके कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने विभिन्न राज्यों में बारिश की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की और पंजाब में बाढ़ और फसलों पर इसके प्रभाव के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।