78 साल बाद बदल जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय का पता, क्या है इसके पीछे का कारण?

केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को एक विशाल सार्वजनिक म्यूज़ियम में बदला जाएगा, जिसका नाम होगा ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’। बताया जाता है कि इसे लेकर भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूज़ियम डेवलपमेंट के बीच करार भी हो चुका है। मोदी सरकार का कहना है कि यह संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा और लोगों को हमारे गौरवशाली अतीत, उज्ज्वल वर्तमान और सुनहरे भविष्य से जोड़ने का काम करेगा।