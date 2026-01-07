‘क्या ट्रंप PM मोदी को किडनैप कर लेंगे?’ पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण। (File Photo - IANS)
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के एक अजीबोगरीब बयान ने सियासी विवाद पैदा कर दिया है। चव्हाण ने वेनेजुएला में अमेरिका के मिलिट्री एक्शन का जिक्र करते हुए कहा, 'क्या वेनेजुएला में जो हुआ, वैसा ही कुछ भारत में होगा? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे?' उनके इस बयान को सोशल मीडिया यूजर्स ने बेतुका बताया है।
कई यूजर्स ने चव्हाण के कमेंट को दिमागी तौर पर मरा हुआ, अनपढ़ और बेवकूफी भरा बताया। कुछ यूजर्स ने कहा कि भारत जैसे न्यूक्लियर पावर देश के लिए इस तरह का बयान काफी बेतुका है। इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमरीका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था।
उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वीराज चव्हाण दो कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, अमेरिकी टैरिफ के चलते हमें दूसरे बाजारों की तलाश करनी होगी, उस दिशा में कोशिशें पहले से ही चल रही हैं। क्या होगा अगर ट्रंप ने भारत के साथ भी वही किया, जो वेनेजुएला के साथ हुआ।' चव्हाण के बयान पर सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा ने भी इसे लेकर उन पर हमला बोला है।
