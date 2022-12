हिमाचल में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में रार, प्रियंका गांधी निकालेंगी रास्ता, जल्द करेंगी ऐलान

Submitted by:

हिमाचल में कांग्रेस द्वारा चुनाव जीतने के बाद, यहां मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सीएम पद के लिए किसी एक नाम पर अब तक पार्टी एक सहमति नहीं बना पाई है। इस खींचतान के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती हैं।

