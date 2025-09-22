फिलिस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार को प्रियंका गांधी ने घेरा, विदेश नीति पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता व सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने फिलिस्तीन (Palestine) और विदेश नीति (foreign policy) के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीनों में फिलिस्तीन के प्रति हमारी नीति शर्मनाक और नैतिक शुद्धता से रहित रही है। यह पहले के साहसी रुख का दुखद ह्रास है। इसी के साथ ही, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन को 'स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र' के रूप में मान्यता देने के फैसले की सराहना की।