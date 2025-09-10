Congress MLA Arrest: कर्नाटक में कांग्रेस का एक और विधायक गिरफ्तार, ED के एक्शन से मचा हड़कंप!

Patrika LogoSwitch to English

Congress MLA Arrest: कर्नाटक में कांग्रेस का एक और विधायक गिरफ्तार, ED के एक्शन से मचा हड़कंप!

कर्नाटक में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं! ईडी ने 86 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारवार के विधायक सतीश कृष्ण सेल को गिरफ्तार किया है। उनके घर से 1.41 करोड़ रुपये नकद और 6.75 किलो सोना भी बरामद हुआ है। यह दूसरा मौका है जब कर्नाटक कांग्रेस का विधायक ईडी के शिकंजे में आया है।

बैंगलोर

Mukul Kumar

Sep 10, 2025

कारवार के विधायक सतीश कृष्ण सेल। फोटो- X/@Satish_Sail

कर्नाटक में कांग्रेस के एक और विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनपर करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कारवार के विधायक सतीश कृष्ण सैल को कल देर रात हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े एक अवैध लौह अयस्क निर्यात मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

आज कांग्रेस विधायक को अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने ईडी ने 13 और 14 अगस्त, 2025 को विधायक के कारवार (उत्तर कन्नड़), गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई ठिकानों पर एकसाथ छपामारी भी की थी।

सैल पर ये है आरोप

सतीश कृष्ण सैल पर आरोप है कि उन्होंने 19 अप्रैल 2010 से 10 जून 2010 के बीच लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण का अवैध रूप से निर्यात किया। सैल ने कुछ कंपनियों और बेलेकेरी पोर्ट अधिकारियों के साथ मिलकर यह अवैध निर्यात किया।

बताया जा रहा है कि सैल द्वारा किए गए अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपये था। बता दें कि ईडी की जांच विशेष अदालत के दोषसिद्धि आदेश पर आधारित है, जिसमें सैल समेत सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।

1.41 करोड़ रुपये कैश जब्त

ईडी ने सैल के आवास से 1.41 करोड़ रुपये नकदी और उनके परिवार के बैंक लॉकरों से 6.75 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए।

इसके अलावा, श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतीश सैल और अन्य सहित आरोपी संस्थाओं के लगभग 14.13 करोड़ रुपये वाले बैंक खाते भी जब्त कर लिए गए हैं। वहीं, जांचकर्ताओं ने आपत्तिजनक दस्तावेज, ईमेल और रिकॉर्ड भी बरामद किए।

सैल को मिलाकर कर्नाटक के दो कांग्रेस विधायकों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले चित्रदुर्ग के विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने अवैध सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उनके ठिकानों से 12 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, सोना और चांदी बरामद हुई।

Updated on:

10 Sept 2025 02:19 pm

Published on:

10 Sept 2025 02:12 pm

Hindi News / National News / Congress MLA Arrest: कर्नाटक में कांग्रेस का एक और विधायक गिरफ्तार, ED के एक्शन से मचा हड़कंप!

