राष्ट्रीय

हाथों में तख्तियां और तिरंगा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे: भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ कनॉट प्लेस में जोरदार हंगामा

India-Pakistan Match: कनॉट प्लेस में स्थित माई स्क्वायर बार में प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे है।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 14, 2025

भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ कनॉट प्लेस में जोरदार हंगामा (Photo-XSaurabh Bharadwaj)

India-Pakistan Match Protest: भारत और पाकिस्तान के एशिया कप मैच के खिलाफ भारत में जबरदस्त विरोध ​प्रदर्शन किया जा रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस मैच के प्रसारण के खिलाफ विरोध रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित माई स्क्वायर बार में बड़ी संख्या लोग भार-पाक मैच के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ व्यापारी मुनाफे के लिए इस मैच को दिखा रहे हैं। देश आतंकवाद और सीमा पर शहीदों के मुद्दों से जूझ रहा है।

हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर नारेबाजी

कनॉट प्लेस में स्थित माई स्क्वायर बार में प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे है।विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे है। लोगों ने सरकार और व्यावसायिक हितों पर सवाल उठा रहे है। इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

image

सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया वीडियो

आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के पूर्व शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया एक्स एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में My Square बार में मैच का विरोध चल रहा है, भारत पाकिस्तान मैच दिखाना और पैसा कमाना। जो पहलगाम में मरे, देश के बॉर्डर पर मरे, उनकी फिकर ना भाजपा सरकार को है, ना कुछ व्यापारियों को। इंकलाब जिंदाबाद।

यूजर्स भी कर रहे हैं कमेंट्स

सौरभ भारद्वाज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे है। Shah Nawaz नाम के एक यूजर ने लिखा, 'आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना हमारे शहीदों के साथ धोखा है। जबतक पाकिस्तानी सेना और सरकार आतंक पर लगाम नहीं लगाती है, तब तक उनके साथ मैच खेलना देशद्रोह है!'
Manish Agrawal ने लिखा, 'शहीदों की लाशों पर खेल रहें है…..।'
वहीं, Tayab Mahrab Khan AAP ने लिखा, 'दिलजीत की फ़िल्म का विरोध ? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे तब भावना नहीं जागी? क्योंकि यह बड़े साहब के बेटे का रोज़गार से जुड़ा है इसलिए सब चलेगा?'
@DSgsuryavanshi ने लिखा, 'खेल को दूर रखो राजनीति से।'

