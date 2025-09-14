हाथों में तख्तियां और तिरंगा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे: भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ कनॉट प्लेस में जोरदार हंगामा

सौरभ भारद्वाज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे है। Shah Nawaz नाम के एक यूजर ने लिखा, 'आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना हमारे शहीदों के साथ धोखा है। जबतक पाकिस्तानी सेना और सरकार आतंक पर लगाम नहीं लगाती है, तब तक उनके साथ मैच खेलना देशद्रोह है!'

Manish Agrawal ने लिखा, 'शहीदों की लाशों पर खेल रहें है…..।'

वहीं, Tayab Mahrab Khan AAP ने लिखा, 'दिलजीत की फ़िल्म का विरोध ? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे तब भावना नहीं जागी? क्योंकि यह बड़े साहब के बेटे का रोज़गार से जुड़ा है इसलिए सब चलेगा?'

@DSgsuryavanshi ने लिखा, 'खेल को दूर रखो राजनीति से।'