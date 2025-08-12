Voter लिस्ट मामले में आज भी संसद में विरोध जारी, बिना चर्चा के पास हुए 8 बिल

पंजाब की भगवंत मान सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बाबा साहब भीम राव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करने की रणनीति बना ली है। उसी के तहत अब वे उन लोगों के मतदान को काट रहे हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते। ये वोट चोरी का सिलसिला भाजपा ने शुरू किया है और अब देश के लोग एकजुट होंगे। जो भी देश के लोगों के साथ धोखा करने का प्रयत्न करता है, देश के लोग उसे सबक सिखाते हैं। आने वाले समय में भाजपा को लोग बड़े स्तर पर सबक सिखाएंगे और सत्ता से बाहर करेंगे।