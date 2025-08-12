Public Holiday: 13, 15, 16 और 17 अगस्त को रहेगी छुट्टी, जानें कहां क्या-क्या रहेगा बंद

गजेटेड और नॉन-गजेटेड अवकाश भारत में सरकारी छुट्टियों के दो प्रकार हैं। गजेटेड अवकाश वे राष्ट्रीय या महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं, जो भारत सरकार के राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित होती हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इनमें सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और स्कूल अनिवार्य रूप से बंद रहते हैं। नॉन-गजेटेड अवकाश वैकल्पिक छुट्टियां हैं, जिन्हें कर्मचारी अपनी पसंद या क्षेत्रीय/धार्मिक महत्व के आधार पर ले सकते हैं, जैसे कुछ स्थानीय त्योहार। इनमें कार्यालय खुले रह सकते हैं, और छुट्टी कर्मचारी की मर्जी पर निर्भर करती है।