Public Holiday: 13, 15, 16 और 17 अगस्त को रहेगी छुट्टी, जानें कहां क्या-क्या रहेगा बंद

Public Holiday: अगस्त 2025 में 13 से 17 अगस्त तक कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के कारण स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यह लंबा सप्ताहांत स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और क्षेत्रीय उत्सवों के कारण है। आइए जानते हैं कि इन तारीखों पर कहां-कहां छुट्टियां रहेंगी और क्या बंद रहेगा।
13 अगस्त को मणिपुर के इंफाल में देशभक्ति दिवस (Patriot’s Day) के लिए बैंक और कुछ सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यह अवकाश 1891 के एंग्लो-मणिपुरी युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अन्य राज्यों में सामान्य रूप से कामकाज होगा।
15 अगस्त को भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सभी बैंक, सरकारी और निजी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही, कुछ राज्यों में पारसी नववर्ष और जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी।
16 अगस्त को जन्माष्टमी के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में बैंक, स्कूल और कुछ सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
17 अगस्त को रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक और अधिकांश कार्यालय बंद रहेंगे।
गजेटेड और नॉन-गजेटेड अवकाश भारत में सरकारी छुट्टियों के दो प्रकार हैं। गजेटेड अवकाश वे राष्ट्रीय या महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं, जो भारत सरकार के राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित होती हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इनमें सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और स्कूल अनिवार्य रूप से बंद रहते हैं। नॉन-गजेटेड अवकाश वैकल्पिक छुट्टियां हैं, जिन्हें कर्मचारी अपनी पसंद या क्षेत्रीय/धार्मिक महत्व के आधार पर ले सकते हैं, जैसे कुछ स्थानीय त्योहार। इनमें कार्यालय खुले रह सकते हैं, और छुट्टी कर्मचारी की मर्जी पर निर्भर करती है।
इन अवकाशों के दौरान डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम, उपलब्ध रहेंगी। हालांकि, चेक क्लीयरेंस जैसे कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंकिंग जरूरतों की योजना पहले से बना लें। स्थानीय अवकाशों के लिए अपने नजदीकी बैंक या स्कूल से संपर्क करें।