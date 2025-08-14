Public Holiday: छात्रों और सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 15, 16, 17 अगस्त लगातार तीन दिन की छुट्टियां, जानिए क्या है वजह?

Public Holiday on 15, 16, 17 August: अगस्त 2025 में अगर आप भी लॉन्ग वीकेंड (Long Weekend) का इंतज़ार कर रहे हैं तो 15, 16 और 17 अगस्त को लगातार तीन दिनों तक स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। इस दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं या घूमने की योजना बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन छुट्टियों के पीछे की वजह क्या है और किन-किन राज्यों में ये अवकाश लागू होंगे।