Public Holiday: छात्रों और सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 15, 16, 17 अगस्त लगातार तीन दिन की छुट्टियां, जानिए क्या है वजह?

Public Holiday on 15, 16, 17 August: अगस्त 2025 में अगर आप भी लॉन्ग वीकेंड (Long Weekend) का इंतज़ार कर रहे हैं तो 15, 16 और 17 अगस्त को लगातार तीन दिनों तक स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। इस दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं या घूमने की योजना बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन छुट्टियों के पीछे की वजह क्या है और किन-किन राज्यों में ये अवकाश लागू होंगे।
15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। यह एक राष्ट्रीय अवकाश है, जिसके कारण पूरे देश में सभी सरकारी और निजी बैंक, स्कूल, कॉलेज, और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन देशभर में झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुछ स्कूलों में बच्चे झंडा फहराने और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन सामान्य पढ़ाई नहीं होगी। इसके अलावा, कुछ राज्यों में इस दिन पारसी नववर्ष (शहंशाही) भी मनाया जाएगा।
16 अगस्त 2025 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, जो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इन राज्यों में स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी दफ्तर और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।
आंध्र प्रदेश
बिहार
छत्तीसगढ़
गुजरात
हरियाणा
झारखंड
मध्य प्रदेश
मेघालय
मिजोरम
राजस्थान
सिक्किम
तमिलनाडु
तेलंगाना
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
जम्मू और कश्मीर
हालांकि, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में इस दिन बैंक और कार्यालय सामान्य रूप से खुले रह सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का अवकाश सभी राज्यों में लागू नहीं है।
17 अगस्त 2025 को रविवार होने के कारण पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, बैंक और अधिकांश कार्यालय बंद रहेंगे। यह साप्ताहिक अवकाश होने के कारण लंबे वीकेंड का हिस्सा बन जाता है, जिससे लोगों को तीन दिन की लगातार छुट्टी का लाभ मिलेगा।
बैंक 15 और 16 अगस्त को बंद रहेंगे, इसलिए जरूरी बैंकिंग कार्य जैसे चेक जमा करना, नकदी निकालना या अन्य लेन-देन 14 अगस्त तक निपटा लें। हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, और एटीएम सेवाएं इन छुट्टियों के दौरान उपलब्ध रहेंगी।