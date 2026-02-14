‘आज भी ऐसा लगता है कि वह आकर मेरे गले लगेगा’, Pulwama Attack को याद करते छलक गए आंसू

मनिंदर सिंह के भाई लखविश सिंह अत्री ने उस दर्दनाक दिन को याद करते हुए बताया, “जब जवान 14 फरवरी 2019 को छुट्टी खत्म कर ड्यूटी पर लौट रहे थे, उसी दौरान पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ। 40 जवान शहीद हुए, और मेरा भाई भी उनमें से एक था। मुझे फोन पर उसके संपर्क का इंतजार था, लेकिन आधे घंटे बाद ही पुष्टि हुई कि वह शहीद हो गया। दुख हुआ, लेकिन गर्व भी कि मेरे भाई ने देश के लिए अपना बलिदान दिया।” लखविश ने आगे कहा कि दोनों भाई एक साथ सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के बाद उन्हें अलग-अलग पोस्टिंग मिली थी—लखविश असम गए और मनिंदर जम्मू में तैनात थे।