वेतन न मिलने से परेशान Punbus और PRTC के कर्मचारियों ने पंजाब के सभी बस स्टैंड किये बंद

Punbus PRTC employees: वेतन न मिलने के कारण पनबस और पीआरटीसी कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। अब सभी ने विरोध में पंजाब के सभी बस स्टैंड को दो घंटे तक के लिए बंद कर दिया था।

वेतन समय से न मिलने के कारण पंजाब में पनबस और पीआरटीसी कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों में गुस्सा है। आज इसी के विरोध में इन कर्मचारियों ने दो घंटे तक के लिए पंजाब के बस स्टैंड को बंद रखा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो 23 जून से बसों के संचालन को भी रोक देंगे।

Punbus PRTC employees close all bus stand due to non receipt salary