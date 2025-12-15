पुणे में कोचिंग क्लास में खूनी वार,16 साल के लड़के को उतारा मौत के घाट, जानिए वजह

प्रारंभिक जांच में दोनों छात्रों के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, हालांकि हमले का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। यह घटना कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इलाके में दहशत का माहौल है और अभिभावक चिंतित हैं।