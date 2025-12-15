पुणे में कोचिंग क्लास में खूनी वार,16 साल के लड़के को उतारा मौत के घाट, जानिए वजह

नाबालिग ने की हत्या (File Photo)
पुणे जिले के राजगुरुनगर में एक निजी कोचिंग सेंटर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब कक्षा 10वीं के एक छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल 16 साल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस के अनुसार, यह हमला दोनों लड़कों के बीच पहले हुए किसी विवाद का नतीजा प्रतीत होता है। घटना खेड तालुका के राजगुरुनगर स्थित कोचिंग क्लास में सुबह करीब 9 बजे हुई। आरोपी छात्र चाकू लेकर क्लास में आया और अचानक अपने सहपाठी पर वार कर दिया।
खेड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, "चाकू लेकर आए एक लड़के ने कक्षा के अंदर अचानक अपने सहपाठी पर हमला कर दिया। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी को हिरासत में लेने की प्रक्रिया चल रही है।"
प्रारंभिक जांच में दोनों छात्रों के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, हालांकि हमले का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। यह घटना कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इलाके में दहशत का माहौल है और अभिभावक चिंतित हैं।
