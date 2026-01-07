नशे के खिलाफ जंग का दूसरा चरण शुरू, ‘पिंडां दे पहिरेदार’ मुहिम में 3 करोड़ पंजाबी होंगे शामिल

मिस्ड कॉल नंबर: +91-9899-100002। वहीं जो भी इस पर मिस्ड कॉल करेगा, उसकी डिटेल CM टीम तक पहुंच जाएगी। इसके बाद उसे फोन या मैसेज से तुरंत संपर्क किया जाएगा। फिर उसे लोकल VDC और नशा-विरोधी कामों से जोड़ा जाएगा और उसे बेसिक ट्रेनिंग, गाइडलाइन और सोशल मीडिया/फिजिकल कैंपेन में रोल दिया जाएगा। इस तरह पूरे सूबे में “पिंडां दे पहरेदार” वॉलंटियर नेटवर्क खड़ा हो जाएगा।