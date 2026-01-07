7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

नशे के खिलाफ जंग का दूसरा चरण शुरू, ‘पिंडां दे पहिरेदार’ मुहिम में 3 करोड़ पंजाबी होंगे शामिल

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘नशे के खिलाफ जंग फेज 2’ के तहत “पिंडां दे पहिरेदार” (गांव के रखवाले) कैंपेन लॉन्च किया।

3 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Jan 07, 2026

Punjab anti-drug campaign, Pindan De Paheredar initiative, War against drugs in Punjab,

पंजाब में नशे के विरुद्ध अभियान शुरू (Photo-IANS)

Punjab anti-drug campaign: पंजाब में आज ‘पिंडां दे पहिरेदार’ (गांव के रखवाले) मुहिम लॉन्च की है। इसकी शुरुआत सीएम भगवंत मान ने की। इसका मकसद नशे के खिलाफ सतत कार्रवाई, समुदाय की भागीदारी और पुनर्वास को बढ़ावा देना है। सरकार ने नशे के खिलाफ कड़ी लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया है। बता दें कि इस फेज में 3 करोड़ पंजाबी नशे से लड़ेंगे।

फेज 1 - युद्ध के खिलाफ जंग की नींव

पंजाब सरकार की ‘नशे के खिलाफ जंग’ कैंपेन ने अपने पहले फेज में मजबूत नींव रखी है। फेज 1 में गांवों में विलेज डेवलपमेंट/डिफेंस कमेटियां (VDC) बनाई गईं। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में जागरूकता प्रोग्राम चलाए गए, और, नशे के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ पुलिस का मामला नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बताया गया।

फेज 1 की बड़ी कामयाबियां

पहले फेज में सख्त कार्रवाई और जन-जागरूकता से शानदार नतीजे आए। जिसमें 1,859 किलो हेरोइन के साथ 43,000 से ज्यादा नशा तस्करों को पकड़ा गया। वहीं 29,978 FIR दर्ज हुईं और 15.32 करोड़ रुपए की ड्रग मनी के साथ बहुत सारे नशीले पदार्थ जब्त किए गए।

दरअसल, यह सारा काम पुलिस, हेल्थ, सोशल जस्टिस और लोकल कम्युनिटी को जोड़कर नशे की सप्लाई चेन पर हमला करने और नशेड़ियों के लिए मदद-रिहैब को मजबूत करने के लिए किया गया। इससे अब फेज 2 के लिए एक्टिव, जागरूक और ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क तैयार हो गया है।

फेज़ 2लॉन्च इवेंट- आज का प्रोग्राम

7 जनवरी 2026 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘नशे के खिलाफ जंग फेज 2’ के तहत “पिंडां दे पहिरेदार” (गांव के रखवाले) कैंपेन लॉन्च किया। इसके तहत तीन बड़े कदम उठाए जाएंगे:

1- 15,000 गांवों और वार्डों में पैदल यात्राएं

2- मिस्ड कॉल से जन-भागीदारी का नया सिस्टम

3- VDC सदस्यों के लिए खास नशे के खिलाफ जंग मोबाइल ऐप

10 से 25 जनवरी: 15,000 गांवों में पैदल यात्राएं

पूरे पंजाब के 15,000 गांवों और वार्डों में पैदल मार्च निकलेंगे। इनमें शामि होंगे- VDC मेंबर, युवा मंडल, महिलाओं के ग्रुप, सोशल ग्रुप और आम लोग।

1- हर मार्च का मकसद

  • लोगों को ‘पहिरेदार’ (रखवाला) की भूमिका समझाना
  • नशे के खिलाफ साझा संकल्प लेना
  • गांव में मजबूत निगरानी सिस्टम बनाना
  • 1,50,000 VDC वॉलंटियर अब मैदान में उतरकर इसे और जंगी स्तर पर लोगों तक पहुंचाएंगे।

2- मिस्ड कॉल से बनेगा पहिरेदार नेटवर्क

    मिस्ड कॉल नंबर: +91-9899-100002। वहीं जो भी इस पर मिस्ड कॉल करेगा, उसकी डिटेल CM टीम तक पहुंच जाएगी। इसके बाद उसे फोन या मैसेज से तुरंत संपर्क किया जाएगा। फिर उसे लोकल VDC और नशा-विरोधी कामों से जोड़ा जाएगा और उसे बेसिक ट्रेनिंग, गाइडलाइन और सोशल मीडिया/फिजिकल कैंपेन में रोल दिया जाएगा। इस तरह पूरे सूबे में “पिंडां दे पहरेदार” वॉलंटियर नेटवर्क खड़ा हो जाएगा।

    3- VDC के लिए मोबाइल ऐप - रियल टाइम एक्शन

    फेज़ 1 में बनी VDC अब फेज़ 2 में नए डिजिटल टूल से करेगी। इनके लिए ऐप बनाया गया है।

    ऐप से क्या होगा:

    • VDC मेंबर अपने एरिया में नशा तस्करी, सप्लाई, हॉटस्पॉट या किसी की लत के बारे में इंफो सीधे सिस्टम तक भेज सकेंगे
    • रिपोर्ट करने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी, ताकि लोग बिना डर की बात कह सकें
    • ये रिपोर्ट्स तेज एक्शन के लिए जिला/थाना टीम तक तुरंत पहुंचेंगी

    यानी, लॉन्च के बाद यह ऐप कम्युनिटी इंटेलिजेंस + तेज़ कार्रवाई का सबसे मज़बूत ज़रिया बनेगा।

    4- 13 फरवरी 2026 - बहुत बड़ी सभा आयोजित की जाएगी

    एक बहुत बड़ी सभा की जाएगी जिसमें सभी गांवों के पहिरेदार भी शामिल होंगे। नशे के खिलाफ यह तेज और तेज़ होगी और पंजाब फिर से रंगला पंजाब बनेगा!

    सरकार का मैसेज साफ है: पंजाब की नशे के खिलाफ जंग अब सबकी जंग है। हर पंजाबी अब पंजाब का रखवाला है!

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    Updated on:

    07 Jan 2026 07:40 pm

    Published on:

    07 Jan 2026 07:39 pm

    Hindi News / National News / नशे के खिलाफ जंग का दूसरा चरण शुरू, ‘पिंडां दे पहिरेदार’ मुहिम में 3 करोड़ पंजाबी होंगे शामिल

    बड़ी खबरें

    View All

    बिहार चुनाव

    राष्ट्रीय

    ट्रेंडिंग

    तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

    Tejashwi Yadav
    पटना

    उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

    Upendra Kushwaha
    पटना

    उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

    bihar politics
    पटना

    विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

    राष्ट्रीय

    ‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

    पटना
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    PM Modi

    Year Ender

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.