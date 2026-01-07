नशे के खिलाफ जंग का दूसरा चरण शुरू, ‘पिंडां दे पहिरेदार’ मुहिम में 3 करोड़ पंजाबी होंगे शामिल

पंजाब में नशे के विरुद्ध अभियान शुरू (Photo-IANS)
Punjab anti-drug campaign: पंजाब में आज ‘पिंडां दे पहिरेदार’ (गांव के रखवाले) मुहिम लॉन्च की है। इसकी शुरुआत सीएम भगवंत मान ने की। इसका मकसद नशे के खिलाफ सतत कार्रवाई, समुदाय की भागीदारी और पुनर्वास को बढ़ावा देना है। सरकार ने नशे के खिलाफ कड़ी लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया है। बता दें कि इस फेज में 3 करोड़ पंजाबी नशे से लड़ेंगे।
पंजाब सरकार की ‘नशे के खिलाफ जंग’ कैंपेन ने अपने पहले फेज में मजबूत नींव रखी है। फेज 1 में गांवों में विलेज डेवलपमेंट/डिफेंस कमेटियां (VDC) बनाई गईं। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में जागरूकता प्रोग्राम चलाए गए, और, नशे के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ पुलिस का मामला नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बताया गया।
पहले फेज में सख्त कार्रवाई और जन-जागरूकता से शानदार नतीजे आए। जिसमें 1,859 किलो हेरोइन के साथ 43,000 से ज्यादा नशा तस्करों को पकड़ा गया। वहीं 29,978 FIR दर्ज हुईं और 15.32 करोड़ रुपए की ड्रग मनी के साथ बहुत सारे नशीले पदार्थ जब्त किए गए।
दरअसल, यह सारा काम पुलिस, हेल्थ, सोशल जस्टिस और लोकल कम्युनिटी को जोड़कर नशे की सप्लाई चेन पर हमला करने और नशेड़ियों के लिए मदद-रिहैब को मजबूत करने के लिए किया गया। इससे अब फेज 2 के लिए एक्टिव, जागरूक और ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क तैयार हो गया है।
7 जनवरी 2026 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘नशे के खिलाफ जंग फेज 2’ के तहत “पिंडां दे पहिरेदार” (गांव के रखवाले) कैंपेन लॉन्च किया। इसके तहत तीन बड़े कदम उठाए जाएंगे:
1- 15,000 गांवों और वार्डों में पैदल यात्राएं
2- मिस्ड कॉल से जन-भागीदारी का नया सिस्टम
3- VDC सदस्यों के लिए खास नशे के खिलाफ जंग मोबाइल ऐप
पूरे पंजाब के 15,000 गांवों और वार्डों में पैदल मार्च निकलेंगे। इनमें शामि होंगे- VDC मेंबर, युवा मंडल, महिलाओं के ग्रुप, सोशल ग्रुप और आम लोग।
मिस्ड कॉल नंबर: +91-9899-100002। वहीं जो भी इस पर मिस्ड कॉल करेगा, उसकी डिटेल CM टीम तक पहुंच जाएगी। इसके बाद उसे फोन या मैसेज से तुरंत संपर्क किया जाएगा। फिर उसे लोकल VDC और नशा-विरोधी कामों से जोड़ा जाएगा और उसे बेसिक ट्रेनिंग, गाइडलाइन और सोशल मीडिया/फिजिकल कैंपेन में रोल दिया जाएगा। इस तरह पूरे सूबे में “पिंडां दे पहरेदार” वॉलंटियर नेटवर्क खड़ा हो जाएगा।
फेज़ 1 में बनी VDC अब फेज़ 2 में नए डिजिटल टूल से करेगी। इनके लिए ऐप बनाया गया है।
यानी, लॉन्च के बाद यह ऐप कम्युनिटी इंटेलिजेंस + तेज़ कार्रवाई का सबसे मज़बूत ज़रिया बनेगा।
एक बहुत बड़ी सभा की जाएगी जिसमें सभी गांवों के पहिरेदार भी शामिल होंगे। नशे के खिलाफ यह तेज और तेज़ होगी और पंजाब फिर से रंगला पंजाब बनेगा!
सरकार का मैसेज साफ है: पंजाब की नशे के खिलाफ जंग अब सबकी जंग है। हर पंजाबी अब पंजाब का रखवाला है!
