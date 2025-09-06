पंजाब के CM भगवंत मान की सेहत अब कैसी, अस्पताल ने दिया ये अपडेट

Bhagwant Mann Health Update: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत में शनिवार को उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री को थकान, धीमी पल्स रेट और तेज बुखार के कारण शुक्रवार शाम को भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, उनकी हालत स्थिर है, महत्वपूर्ण संकेत सामान्य हैं, और ब्लड पैरामीटर्स में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखा है और जल्द डिस्चार्ज की उम्मीद जताई है।
फोर्टिस अस्पताल ने बताया कि मुख्यमंत्री मान की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें अस्पताल से ही प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दी गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मान की सेहत खराब होने के बाद उनसे मुलाकात की थी। केजरीवाल ने बताया कि मान पिछले तीन-चार दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, बिना पर्याप्त आराम या भोजन के, जिससे उनकी तबियत बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मैंने उनसे दो दिन आराम करने को कहा, लेकिन उनकी चिंता केवल पंजाब के लोगों को राहत पहुंचाने की है।
मुख्यमंत्री की खराब सेहत के कारण शुक्रवार को होने वाली पंजाब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रद्द कर दी गई। यह बैठक राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और राहत कार्यों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 4.30 लाख एकड़ में खड़ी फसलें डूब गई हैं। मान ने बाढ़ प्रभावित हर गांव में एक राजपत्रित अधिकारी तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि राहत कार्यों की निगरानी हो सके।
AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अस्पताल में मान से मुलाकात की और बताया कि उनकी हालत स्थिर है। सिसोदिया ने कहा, मुख्यमंत्री एक-दो दिन और अस्पताल में रह सकते हैं, लेकिन वह यहीं से काम करेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अन्य कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, गुरमीत सिंह खुड्डियन और संजीव अरोड़ा भी मान से मिलने पहुंचे। चीमा ने बताया कि डॉक्टरों ने मान को दो-तीन दिन और अस्पताल में रहने की सलाह दी है।
यह दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री मान को अपने कार्यकाल के दौरान अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पिछले साल सितंबर 2024 में उन्हें लेप्टोस्पायरोसिस (बैक्टीरियल इन्फेक्शन) के कारण फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से वह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए थे। उस दौरान भी उन्होंने अस्पताल से काम जारी रखा था।