पंजाब के CM भगवंत मान की सेहत अब कैसी, अस्पताल ने दिया ये अपडेट

फोर्टिस अस्पताल ने बताया कि मुख्यमंत्री मान की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें अस्पताल से ही प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दी गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मान की सेहत खराब होने के बाद उनसे मुलाकात की थी। केजरीवाल ने बताया कि मान पिछले तीन-चार दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, बिना पर्याप्त आराम या भोजन के, जिससे उनकी तबियत बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मैंने उनसे दो दिन आराम करने को कहा, लेकिन उनकी चिंता केवल पंजाब के लोगों को राहत पहुंचाने की है।