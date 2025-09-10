Punjab Floods: रिलायंस ने शुरू किया 10 सूत्री कार्यक्रम, टीमें पहुंचा रही हैं भोजन, पानी, आश्रय

Punjab Flood Crisis: पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद रिलायंस ने राज्य में व्यापक दस सूत्री मानवीय सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। रिलायंस फाउंडेशन, वंतारा, रिलायंस रिटेल और जियो की टीमें राज्य प्रशासन, पंचायतों और स्थानीय हितधारकों के साथ मिलकर अमृतसर और सुल्तानपुर लोधी जैसे सबसे प्रभावित गांवों में तत्काल राहत कार्य कर रही हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने कहा, पंजाब के लोगों की इस पीड़ा में हमारा दिल उनके साथ है। परिवारों ने घर, आजीविका और सुरक्षा खो दी है। रिलायंस परिवार उनके साथ खड़ा है, भोजन, पानी, आश्रय किट और पशुओं की देखभाल प्रदान कर रहा है। यह दस सूत्री योजना हमारे 'हम देखभाल करते हैं' के विश्वास को दर्शाती है।
पोषण सहायता: 10,000 सबसे प्रभावित परिवारों के लिए सूखा राशन किट।
वित्तीय सहायता: 1,000 कमजोर परिवारों, विशेषकर एकल महिलाओं और बुजुर्गों के नेतृत्व वाले परिवारों को 5,000 रुपये का वाउचर।
सामुदायिक रसोई: तत्काल पोषण के लिए सूखा राशन समर्थन।
स्वच्छ पानी: जलजमाव वाले क्षेत्रों में पोर्टेबल वाटर फिल्टर की तैनाती।
आश्रय सहायता: विस्थापित परिवारों के लिए तिरपाल, बिस्तर, मच्छरदानी और रस्सियों के साथ आपातकालीन आश्रय किट।
स्वास्थ्य जोखिम प्रबंधन: रोगों को रोकने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सत्र और पानी के स्रोतों की कीटाणुशोधन।
स्वच्छता किट: प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए स्वच्छता आवश्यकताओं की किट।
पशुधन देखभाल: पशुपालन विभाग के साथ मिलकर पशु चिकित्सा शिविर, 5,000 मवेशियों के लिए 3,000 सिलेज बंडल।
पशु बचाव: वंतारा की 50+ विशेषज्ञ टीम बीमार और मृत पशुओं की देखभाल और वैज्ञानिक अंत्येष्टि सुनिश्चित कर रही है।
नेटवर्क बहाली: जियो ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में 100% कनेक्टिविटी बहाल की।
रिलायंस की टीमें जिला प्रशासन और पंचायतों के साथ मिलकर 10,000 से अधिक परिवारों तक राहत पहुंचा रही हैं। रिलायंस रिटेल ने 21 आवश्यक वस्तुओं के राशन और स्वच्छता किट तैयार किए हैं। यह पहल न केवल तत्काल राहत प्रदान कर रही है, बल्कि मध्यम अवधि की रिकवरी के लिए भी योजना बना रही है।
नीता एम. अंबानी की अध्यक्षता में रिलायंस फाउंडेशन ग्रामीण परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में 9.15 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बना चुका है। यह पहल पंजाब को इस संकट से उबरने में मदद करेगी।