Punjab Floods: रिलायंस ने शुरू किया 10 सूत्री कार्यक्रम, टीमें पहुंचा रही हैं भोजन, पानी, आश्रय

पोषण सहायता: 10,000 सबसे प्रभावित परिवारों के लिए सूखा राशन किट।

वित्तीय सहायता: 1,000 कमजोर परिवारों, विशेषकर एकल महिलाओं और बुजुर्गों के नेतृत्व वाले परिवारों को 5,000 रुपये का वाउचर।

सामुदायिक रसोई: तत्काल पोषण के लिए सूखा राशन समर्थन।

स्वच्छ पानी: जलजमाव वाले क्षेत्रों में पोर्टेबल वाटर फिल्टर की तैनाती।

आश्रय सहायता: विस्थापित परिवारों के लिए तिरपाल, बिस्तर, मच्छरदानी और रस्सियों के साथ आपातकालीन आश्रय किट।

स्वास्थ्य जोखिम प्रबंधन: रोगों को रोकने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सत्र और पानी के स्रोतों की कीटाणुशोधन।

स्वच्छता किट: प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए स्वच्छता आवश्यकताओं की किट।

पशुधन देखभाल: पशुपालन विभाग के साथ मिलकर पशु चिकित्सा शिविर, 5,000 मवेशियों के लिए 3,000 सिलेज बंडल।

पशु बचाव: वंतारा की 50+ विशेषज्ञ टीम बीमार और मृत पशुओं की देखभाल और वैज्ञानिक अंत्येष्टि सुनिश्चित कर रही है।

नेटवर्क बहाली: जियो ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में 100% कनेक्टिविटी बहाल की।