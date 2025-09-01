पंजाब में बारिश का कहर: दुकानों में पानी घुसने से लाखों का नुकसान, करंट लगने से रेलवे कर्मचारी की मौत

इसी बीच शहर में सोमवार सुबह एक रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत होने की खबर सामने आई है। यह कर्मचारी ड्यूटी कर रहा था और इसी दौरान इसे बिजली का करंट लग गया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। राज्य में लगातार हो रही बारिश ने एक आपदा का रूप ले लिया है और इसे राज्य में आई दशकों की सबसे बड़ी आपदा माना जा रहा है। राज्य सरकार बड़े स्तर पर बचाव कार्य कर रही है और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सहायत की मांग की थी। इसके बाद सोमवार को ग्रह मंत्री अमित शाह ने मान से फोन पर बातचीत कर केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया था।