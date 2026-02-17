पंजाब के मोहाली में हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी, अस्पताल में भर्ती CM भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से सुरक्षा पहले से कड़ी थी, लेकिन इस धमकी के बाद इसे छावनी जैसी सुरक्षा में बदल दिया गया है। पुलिस की कई टीमें अस्पताल परिसर के हर कोने की तलाशी ले रही हैं, ताकि सीएम और अन्य मरीजों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।