पंजाब के मोहाली में हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी, अस्पताल में भर्ती CM भगवंत मान

हरियाणा में बम की धमकी (AI Image)
पंजाब में फोर्टिस अस्पताल और मोहाली और कई निजी स्कूलों को ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ नामक संगठन द्वारा बम से उड़ाने की धमकी भरी ई‑मेल मिली है। धमकी में दोपहर 1:11 बजे विस्फोट की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
धमकी ई‑मेल में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उसी समय फोर्टिस अस्पताल में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कारणों से रविवार से फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। इस स्थिति में सुरक्षा बलों ने उनके चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी अधिक सख्त कर दी है।
पुलिस ने तत्काल स्कूलों को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। धमकी के बाद बम निरोधक दस्ते (BOMB SQUAD) को सक्रिय कर गहन जांच शुरू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हर संभावित खतरे की रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से सुरक्षा पहले से कड़ी थी, लेकिन इस धमकी के बाद इसे छावनी जैसी सुरक्षा में बदल दिया गया है। पुलिस की कई टीमें अस्पताल परिसर के हर कोने की तलाशी ले रही हैं, ताकि सीएम और अन्य मरीजों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
