₹1.5 लाख करोड़ का निवेश, लाखों सैलरी! CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान- पंजाब बन रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब

मुख्यमंत्री ने पंजाब को एक स्थिर, भविष्य के लिए तैयार और व्यवसाय-अनुकूल राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि मार्च 2022 से अब तक राज्य को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 5.3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इन निवेश प्रस्तावों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रोडमैप तैयार हुआ है।