Punjab News: तरनतारन के चर्च में की गई तोड़फोड़ का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

तरनतारन जिले में नकाबपोश बदमाशों द्वारा चर्च में मूर्तियों की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। घटना के बाद से ईसाई समाज के लोगों में काफी रोष है। ईसाई समुदाय सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है।

पंजाब के तरनतारन जिले में 30-31 अगस्त को चार नकाबपोश युवकों ने एक चर्च में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान बदमाशों ने चर्च में ईसा मसीह और मरियम की मूर्तियां तोड़ दी थी। अब यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में पिटीशन दायर कर पंजाब के सभी चर्चों और ईसाई समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ये याचिका नेशनल क्रिश्चियन लीग के अध्यक्ष जगदीश मसीह और चंडीगढ़ के सुखजिंदर गिल ने दायर की है, जिस पर जल्द सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

Petition filed in Punjab-Haryana High Court for the protection of christian society and church in Tarn Taran after vandalise by masked Man